Yalova'da koronavirüslü hastalar mobilden takip ediliyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uygulamaya konulan koronavirüslü hastaların internet üzerinden canlı takip edilmesiyle ilgili genelge sonrasında program Yalova'da faaliyete geçti. Uygulamayı yüklemeyi reddeden hastalara ise idari para cezası uygulanacak.

Koronavirüs rahatsızlığı bulunan hastalar internet üzerinden canlı takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs teşhisi konulan hastaları online takip sistemi çalışması başlattı. Şehirde virüse yakalanan vatandaşların cep telefonlarına yüklenen uygulama ile harita üzerinden anlık olarak takip edilmesine olanak sağlayan 'Güvenli Kişiler' uygulaması İl Sağlık Müdürlüğü'nce faaliyete geçti. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı ekipler ise uygulamayı 10 gün öncesinden kullanmaya başladı. Uygulama sayesinde kamu kurumlarında görevli personeller kendilerine zimmetlenen hastaları anlık olarak takip edip, görüntülü arama yapabiliyor.

'HASTALARIMIZI UYGULAMA ÜZERİNDEN TAKİP EDİYORUZ'İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında yapılan uygulamayla beraber hastaları internet üzerinden takibe aldıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, "Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığımıza bağlı filyasyon ekiplerimiz sahada ve bu takipleri gerçekleştiriyor. Akabinde İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle oluşturulan mahalle denetim ekipleri de hastalarımızın bu izolasyon tedbirlerine uyup uymadığını evlerinde tespitini yapmaya çalışıyorlar. Bir de yine İçişleri Bakanlığımızın genelgesi üzerine izolasyon tedbirlerine riayet edilip edilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla elektronik ortamlarında kullanılmasını talimatlandırması üzerine sayın Valimiz Muammer Erol'un önderliğinde biz pozitif hastalarımıza telefonlarına google maps uygulaması üzerinden diğer kamu kurumlarından almış olduğumuz Milli Eğitim ve Müftülük personellerini ilimizdeki pozitif hastalarımızı zimmetlendirdik ve bu kişilerin google maps uygulaması üzerinden 24 saat takip edilmesini sağladık. Tabi bunun öncesinde ilimizde bu uygulamayı yapabilmek adına İl Umumi Hıfzıssıhha kararı çıkarttık. Pozitif olan kişilerin takiplerinin elektronik ortamlarda yapılabileceğine dair taahhütname imzalatıyoruz eğer pozitif çıkarsa diye" dedi.'7/24 HASTALARIN İZOLASYON KURALINA UYUP UYMADIĞINI DENETLİYORUZ'

Aynı zamanda uygulamayı telefonuna yüklemek istemeyen kişilere de kurul kararı gereğince idari para cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Dr. Eray, "Şu anda biz yaklaşık 10 gündür bu uygulamayı ilimizde sürdürmekteyiz ve yüzde 80'in üzerindeki pozitif hastamızı başarıyla 7 gün 24 saat izolasyon tedbirlerine uyup, uymadığını kontrol etmekteyiz. Hatta geçen gün bir vatandaşımız gece saatlerinde ilimizden deniz yoluyla başka bir ile geçmek üzereyken ikametini terk ettiği bilgisi bize ulaştı. bunu ilgili kolluk kuvvetlerimizle paylaştık. Kişi gideceği yerde ki iskeleye indiğinde emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak para cezası uygulandı ve tekrardan izolasyona konuldu" diye konuştu.