Yalova'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kentin işlek caddelerinde bulunan kuaför salonu, güzellik merkezi, kafeterya, lokanta, kahvehane, restoran gibi işletmeler ile semt pazarları gezildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı

Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki