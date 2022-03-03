Yalova'da Kovid-19 hastası olduklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yalova'da Kovid-19 hastası olduklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

03.03.2022 19:09
Yalova'da Kovid-19 hastası olduklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde üzerlerine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde üzerlerine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen araçtaki 2 kişi, görevlilere arama yaptırmamak için Kovid-19 hastası olduklarını ileri sürdü.

Kendini E.Y. olarak tanıtan H.İ.Y'nin eşofmanının paçası içinde sarılı vaziyette 51,71 gram esrar ele geçirildi. O.F.K. olduğunu söyleyen H.B.K'nin ise iç çamaşırının ve giysilerinin içinden 254,53 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul ile Kocaeli'deki ev ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 63 mermi, 302,39 gram esrar, 1,08 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik hap, 1,97 gram sentetik uyuşturucu, 10,40 gram kokain, 2 uyuşturucu nitelikli hap ve hassas terazi bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da Kovid-19 hastası olduklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da Kovid-19 hastası olduklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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