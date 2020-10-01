Yalova'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Yalova'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol ve ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan denetime başladı.

Oluşturulan trafik kontrol noktasında durdurulan minibüsleri denetleyen Vali Erol, yolcu ve sürücüleri sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyardı.

Daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet ve Mimar Sinan caddelerindeki iş yerlerini gezen Erol, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Denetime, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve kurum müdürleri katıldı.