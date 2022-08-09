Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
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Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

09.08.2022 12:08

Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldıYALOVA Yalova'da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

YALOVA Yalova'da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova merkeze bağlı Elmalık Köyü'nde kümeslerine dadanan tilkiden illallah eden vatandaşlar durumu son çare olarak DKMP Yalova Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge giden ekipler köy merkezine kadar inen tilki için bir kapan hazırladı. Yakalanan tilki ardından bölgeden uzaklaştırılarak geldiği tahmin edilen yaşam alanında serbest bırakıldı. Tilkinin yakalanmasıyla köylüler rahat bir nefes aldı.

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Yaralı pelikan ve şahin, tedavi sonrası doğaya salındı Yaralı pelikan ve şahin, tedavi sonrası doğaya salındı Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
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