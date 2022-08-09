Yalova merkeze bağlı Elmalık Köyü'nde kümeslerine dadanan tilkiden illallah eden vatandaşlar durumu son çare olarak DKMP Yalova Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge giden ekipler köy merkezine kadar inen tilki için bir kapan hazırladı. Yakalanan tilki ardından bölgeden uzaklaştırılarak geldiği tahmin edilen yaşam alanında serbest bırakıldı. Tilkinin yakalanmasıyla köylüler rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

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