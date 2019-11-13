Son Dakika Haberleri: Yalova'da kumar baskını
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Yalova'da kumar baskını

6 saat önce

Yalova'da polisin düzenlediği kumar operasyonunda 6 adet kumar makinesi, 622 kupon, 5 fişek ve 419 lira kumar parası ele geçirildi.

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Yalova'da polisin düzenlediği kumar operasyonunda 6 adet kumar makinesi, 622 kupon, 5 fişek ve 419 lira kumar parası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucu Süleymanbey Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehane ile 2 ayrı ikamete operasyon düzenledi.

Kahvehane ile ikametlerde arama yapan ekipler, 6 adet elektronik kumar makinesi, 419 lire para, 622 adet kumar makinesinde kullanılan kupon ve 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirdi.

İşyeri ve ikametlerin sahipleri E.B. ile Ş.B. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatılırken, arama esnasında ikamette kumar oynayan C.K.'ya ise 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesi gereğince idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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