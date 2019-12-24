Yalova'da kumar oynatıldığı iddia edilen dernek binasına operasyon - Son Dakika
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Yalova'da kumar oynatıldığı iddia edilen dernek binasına operasyon

6 saat önce

Yalova'da dernek adı altında kumar oynatıldığı ileri sürülen lokale düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve kumarda kullanılan materyaller ele geçirildi.

Yalova'da kumar oynatıldığı iddia edilen dernek binasına operasyon, System.String[]

Yalova'da dernek adı altında kumar oynatıldığı ileri sürülen lokale düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve kumarda kullanılan materyaller ele geçirildi.

İlde faaliyet gösteren bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Söz konusu yerde arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 37 adet fişek, sustalı tabir edilen bıçak, sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve kumar oynamak amacıyla kullanılan 291 materyal ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan 7 kişi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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