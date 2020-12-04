Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

04.12.2020 00:23
Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Yalova'da silahlı saldırganlar önce lüks bir aracı kundakladı, ardından iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Yalova'da silahlı saldırganlar önce lüks bir aracı kundakladı, ardından iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Kirazlı Sanayi Sitesi 2. Yol'da akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir araç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi. Ardından yine aynı şahıslar tarafından 3. Yol'da bulunan bir iş yerine 12 el ateş edildi. İş yerinde bulunan İran uyruklu 25 yaşındaki Danial D. kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. - YALOVA

Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

Sanayi Sitesi, Kirazlı, Saldırı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu Biri 'hastaneden', biri 'sanayiden geliyorum' dedi ancak ceza yemekten kurtulamadılar Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı'nın yargılanmasına başlandı Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı
Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti         
23:53
Bir ay sonra evlenecek genç, erik ağacına kendini asarak intihar etti Bir ay sonra evlenecek genç, erik ağacına kendini asarak intihar etti         
23:29
Koronayı yenen Muhittin Böcek'in doktoruna ilk sözü Koronayı yenen Muhittin Böcek'in doktoruna ilk sözü "Sizleri çok seviyorum" olmuş         
23:03
Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın tutuklandı Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın tutuklandı         
23:01
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu         
22:17
Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar         
21:24
Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar         
16:58
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 00:32:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei