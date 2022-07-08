Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı

08.07.2022 14:27
Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının ülke genelinde bayram nedeniyle başlattığı yoğun denetimler kapsamında Yalova'da da trafik denetimi takip edildi.

İçişleri Bakanlığının ülke genelinde bayram nedeniyle başlattığı yoğun denetimler kapsamında Yalova'da da trafik denetimi takip edildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, beraberinde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile Yalova- Bursa kara yolundaki uygulama noktasına geldi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerinin görev yaptığı noktadaki çalışmaları takip eden Vali Erol, seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı.

Sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyarıda bulunan Vali Erol, üzerlerinde uyarıların bulunduğu broşürleri sürücülere verdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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