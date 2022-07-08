Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerinin görev yaptığı noktadaki çalışmaları takip eden Vali Erol, seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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