Yalova'da lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti, okullarda kullanılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti, okullarda kullanılacak - Son Dakika

Yalova'da lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti, okullarda kullanılacak

6 saat önce

YALOVA Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı'ndaki öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 4 ton dezenfektan, kentteki okulların temizlenmesinde kullanılacak.

Yalova'da lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti, okullarda kullanılacak, System.String[]

YALOVA Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı'ndaki öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 4 ton dezenfektan, kentteki okulların temizlenmesinde kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği karar ile Yalova Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de içinde olduğu Türkiye genelindeki 38 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimine geçildi. Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 4 ton dezenfektan üretimi yapıldı. Okulların ürettikleri yüzey dezenfektanlarının Türkiye'deki tüm okulların enfeksiyonlardan arındırılmasında kullanılacağı belirtildi.

'VİRÜS, MANTAR, BAKTERİ GİBİ BİRÇOK ORGANİZMAYA KARŞI ETKİLİ'

Şehit Sercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan üretilen Kimya Atölyesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yapmış olduğu açıklamada, okulların hijyen solüsyonu ihtiyaçlarını karşılamak için Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı'nda dezenfektan üretimi yapıldığını, söz konusu dezenfektanların bakteri, mantar, virüs gibi pek çok zararlı organizmaya karşı etkili olduğunu ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmadığını belirtti.

'KORKUYLA DEĞİL ÖNLEMLE YOL ALINIR'

Günde 4 ton dezenfektan üretimi yapıldığını açıklayan Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Müdür Ali Tosun, yakın illerin de talep ettiklerinde dezenfektan ihtiyacını karşılayabileceklerini ifade etti. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirmelerin okullarda öğretmenler aracılığı ile yapıldığını açıklayan Tosun, "Koronavirüsle mücadele normal temizlik hijyeninden farklı değil. Bizlerin bunları alışkanlık haline getirmesi ve hijyen konularına dikkat ederek hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Korkuyla değil önlemle yol alabiliri" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, fedakarca çalışarak kısa sürede ihtiyaç duyulan dezenfektan malzemelerini üreten Şehit Sercan Meslek Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, okuldan ayrıldı.


Anadolu Lisesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:54 Kaynak: DHA
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