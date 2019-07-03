Son Dakika Haberleri: Yalova'da market ve manavlara denetim
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Yalova'da market ve manavlara denetim

1 saat önce

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.

Yalova'da market ve manavlara denetim, System.String[]
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.

Belediye Sebze ve Meyve Hali'ne bağlı zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, market ve manavlardaki tezgah ve reyon fiyatları ile hal arasındaki fiyat tespiti ile yerli üretim logolarına yönelik kontroller yapıldı.
Markette rafları tek tek dolaşıp etiketleri inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını, gramaj eksiklerini ve etiket denetimlerini de gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:09 Kaynak: AA
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