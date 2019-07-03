Yalova'da market ve manavlara denetim
1 saat önce
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:09 Kaynak: AA
ekipleri market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.
Belediye Sebze ve Meyve Hali'ne bağlı zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, market ve manavlardaki tezgah ve reyon fiyatları ile hal arasındaki fiyat tespiti ile yerli üretim logolarına yönelik kontroller yapıldı.
Markette rafları tek tek dolaşıp etiketleri inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını, gramaj eksiklerini ve etiket denetimlerini de gerçekleştirdi.
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