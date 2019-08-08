Yalova'da Marmara Depremi'nin 20. yılı anma etkinlikleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Yalova
İl Müdürü Aziz Aksoy, Marmara
Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi.
Aksoy, müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, etkinliklerle halkı bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
"17 Ağustos'un 20. yılı etkinliklerine Yalova'da tüm halkımızın, tüm ilgili dostlarımızın katılmaları bizleri onore edecektir." diyen Aksoy, şöyle devam etti:
"15 Ağustos saat 11.00'de Kent Müzesi'nde Vali Bey'in başkanlığında deprem sergisi açılışı olacak. 16 Ağustos Cuma günü AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı
, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER), K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği, UMKE ve Yalova Belediyesinin çadırlarının 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın olduğu yerde protokol çadırları, itfaiye parkuru kurulacak. Aynı gün AFAD deprem simülasyon tırı gelecek. Sivil toplum kuruluşları da stantlarını kuracak. Açılış konuşmaları saat 21.00'de başlıyor. Saat 23.00 itibarıyla şehir merkezinden deprem anıtına kadar meşaleli kortej yürüyüşü olacak. Sandalların şehir merkezinden hareketiyle deprem anıtında dilek fenerlerinin bırakılması, dua okunması ve karanfil bırakma şeklinde programımız tamamlanacak."