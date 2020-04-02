Yalova'da medya çalışanlarına maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

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Yalova'da medya çalışanlarına maske ve eldiven dağıtıldı
6 saat önce
Yalova Gazeteciler Cemiyeti ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB iş birliğinde yerel ve ulusal medya kuruluşları çalışanlarına maske ve eldiven dağıtıldı.
Yalova Gazeteciler Cemiyeti ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB iş birliğinde yerel ve ulusal medya kuruluşları çalışanlarına maske ve eldiven dağıtıldı.
Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla Yalova İMES Makine İhtisas OSB tarafından Yalova'da yayın yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının çalışanlarına maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.
Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat, yaptığı açıklamada, medya kuruluşlarına toplamda 90 adet filtreli maske, 75 adet toz maske, 200 adet medikal maske ve 200 nitril muayene eldiveni dağıtımı yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:24 Kaynak: AA
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