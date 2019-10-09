Son Dakika Haberleri: Yalova'da "mevlit okutma" bahanesiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel Yalova'da 'mevlit okutma' bahanesiyle dolandırıcılık

Yalova'da "mevlit okutma" bahanesiyle dolandırıcılık

1 saat önce

Yalova'da yaşlı bir adamı, oğlunu tanıdığını söyleyerek mevlit okutup yardım edeceği bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yalova'da

Yalova'da yaşlı bir adamı, oğlunu tanıdığını söyleyerek mevlit okutup yardım edeceği bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mesire Yolu Sokağı'nda 82 yaşındaki Ş.T'den, "Oğlunu tanıyorum. Mevlit okutacağım, yardım dağıtacağım." diyerek bin lirasını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin 55 yaşındaki T.G. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi Kocaeli'de yakalayan polisler, yapılan üst aramasında bin lirayı ele geçirdi.

T.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekipler, parayı sahibine teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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