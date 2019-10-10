Son Dakika Haberleri: Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu
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Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu

1 saat önce

Yalova'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.

Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu, System.String[]

Yalova'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu depremi 3.3 ve 3.4 şiddetindeki 2 deprem daha izledi.

Merkez üssü Yalova'nın Marmara Denizi açıkları olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Yalovalıları korkuttu. Evlerini terk eden vatandaşlar sokaklarda bekledi. Oldukça korktuklarını ifade eden vatandaşlar sarsıntının çok sert olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu depremi yine merkez üssü Yalova'nın Marmara Denizi açıkları olan 3.3 ve 3.4 büyüklüğündeki 2 sarsıntı daha izledi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

(Saim Çotuk/İHA)

Marmara Denizi, Deprem, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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