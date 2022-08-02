Yalova'da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

02.08.2022 18:31
Yalova'da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Yalova'da meydana gelen iş kazasında dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Yalova'da meydana gelen iş kazasında dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğünün taşeron firmasında görev yapan 48 yaşındaki Nuh Bakır, merkeze bağlı Kurtköy Kapalıçınar mevkiinde çalışma yapıldığı sırada kullandığı kepçe taklalar atarak dere yatağına düştü. Ağır yaralanan Bakır, bulunduğu bölgeden jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak yaklaşık yarım kilometre uzaklıktaki 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Vali Muammer Erol da kaza bölgesine giderek bilgi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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