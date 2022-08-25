Alınan bilgiye göre, Yalova merkez Dörtyol mevkiinde yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı kadına bir zincir markete ait tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeye koyulan ambulansa taşındı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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