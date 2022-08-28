Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

28.08.2022 14:54
Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

Yalova'da meydana gelen kazada tırın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Yalova'da meydana gelen kazada tırın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Yalova merkez Dörtyol mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ayser Aklıbaşında'ya, bir zincir markete ait tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aklıbaşında hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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