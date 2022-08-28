Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Yalova merkez Dörtyol mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ayser Aklıbaşında'ya, bir zincir markete ait tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aklıbaşında hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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