Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı

25.08.2022 16:38
Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşına geçmeye çalışan A.A'ya (65), sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı.

Tırın altında kalarak yaralanan kadın için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı - Son Dakika
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