Son Dakika Haberleri: Yalova'da mezarlıklara ücretsiz servis
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Yalova'da mezarlıklara ücretsiz servis

40 dakika önce

Yalova Belediyesi araçları Ramazan Bayramı'nın 1. ve 2. gününde 09.30-16.30 saatleri arasında Şehir Mezarlığı'na ve Paşakent Mezarlığı'na ücretsiz seferler yapacak.

Yalova'da mezarlıklara ücretsiz servis, System.String[]
Yalova Belediyesi araçları Ramazan Bayramı'nın 1. ve 2. gününde 09.30-16.30 saatleri arasında Şehir Mezarlığı'na ve Paşakent Mezarlığı'na ücretsiz seferler yapacak.

Karşılıklı olarak gerçekleştirilecek seferlerle Bayramın ilk 2 günü vatandaşlara hizmet verilecek. Ayrıca bayram namazı sonrasında merkezde bulunan 11 cami önünden kabristan ziyareti için araçlar kalkacak. Yalova Belediyesi'ne ait otobüsler ilk seferlere 09.30'da başlayacak. Şehir Mezarlığı'na gitmek isteyenler için araçlar bayramın 1. ve 2. günü Kemerköprü, Gaziosmanpaşa Cami ve Heykel güzergahından 2 otobüs olmak kaydıyla karşılık olarak şehir mezarlığına seferler gerçekleştirecek. Paşakent Mezarlığı için ise araçlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan 09: 30 saati itibariyle kalkarak Fatih Caddesi, Çeşme Sokak, İstanbul Caddesi, Dörtyol, Bursa Yolundan Paşakent Mezarlığına gidecek. Bayram namazı sonrasında 11 camiden tek sefer yapacak olan araçlar namazdan sonra kabristanlığa çıkmak isteyen vatandaşları kabristan ziyaretine götürecek. Kemerköprü Cami, Abdülhamit Han (Balabandere) Cami, Merkez Cami, G.O.P. Cami, Sert Hasan Cami, Çınarlı Cami, Hacı Kemal Fidan Cami, TOKİ Cami, Paşakent Mahallesi Cami, Hayırseverler Cami ve Kubbeli Cami önünden araçlar kalkacak. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:39 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Yalova Belediyesi, Güncel
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