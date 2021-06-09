Yalova'da minibüs sırası cinayeti - Son Dakika

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- Yalova'da minibüs sırası cinayeti

YALOVA - Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yakup Köse ile Yaşar Balcı arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Köse, Balcı'yı kasatura ile ensesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Balcı, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Jandarma olay sonrası cinayet şüphelisi Köse'yi gözaltına alırken konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.