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Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu - Son Dakika

Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

26.09.2021 20:35

Yalova'da bir minibüste unutulan 111 bin lira, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Yalova'da bir minibüste unutulan 111 bin lira, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Ahmet Dağ iki gün önce hasta eşinin tedavisi ve İzmit'te üniversitede okuyan oğlunun masraflarını karşılamak için aracını satıp parasını yanına alarak Bursa'dan otobüsle Yalova'ya geldi.

Yalova Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden minibüsle kent merkezine geçen Dağ, oğlunun yanına gitmek üzere iskeleden feribota bindi. Kısa bir süre sonra poşetteki parasının yerinde olmadığını fark eden Dağ, Yalova'ya döndü.

Polise durumu anlatan Dağ'ın ifadeleri üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldiği minibüsteki kameraların çalışmaması nedeniyle güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, söz konusu minibüsten inen Irak uyruklu J.A.A'nın elindeki poşetle taksi durağına giderek buradan ayrıldığını belirleyen ekipler, durak görevlileriyle irtibata geçip bu kişinin indiği yeri öğrendi.

J.A.A'nın adresinde bulunan 111 bin lirayı muhafazaya alan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Parasının iki gün sonra bulunduğu haberini Bursa'daki evinde alan Dağ, Yalova'ya geldi.

Dağ, emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Sattığım arabamın parasını, çocuklarımın eğitimi ve eşimin tedavisi için kullanacaktım. Allah razı olsun sizden. Hepinize çok teşekkür ederim. Hanımım hasta, yatakta. Gittiğim günden beri her gün ağlıyorduk. Dua ettik Allah'a, paramız bulunsun diye. Allah'a şükürler olsun bulundu." dedi.

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Dağ, paranın bir bölümünü oğluna vermek için Bursa'dan yola çıktığını ifade etti.

Parayı kaybettiğini feribotta fark ettiğini belirten Dağ, "Sağa sola panikleyerek koştum. En sonunda İDO görevlileri beni geri gönderdi. Buraya gelip karakola başvuruda bulundum. Allah ekiplerimizden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Paranın bulunduğunu duyduğumuzda ben ve eşim sevincimizden ağladık." diye konuştu.

Poşetle teslim edilen parasını, getirdiği çantaya koyan Dağ, poşetle para taşımak gibi bir hata yapmayacağının sözünü verdi.

Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu
Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova, Mevla, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu - Son Dakika
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