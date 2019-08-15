Son Dakika Haberleri: Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü
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Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü

8 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık'tan Yalova istikametine seyreden Irak uyruklu S.A.R.R. (32) idaresindeki 77 MA 334 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesi Seralar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Çınarcık'a (72) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Çınarcık, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü S.A.R.R. gözaltına alındı.
Çınarcık, Yalova, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:11 Kaynak: AA
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