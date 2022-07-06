İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda F.Y. ve T.B'ye ait ev ile mısır tarlalarında yapılan aramada, 1128 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 29 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çiftlikköy, Hisarcık, Kenevir, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da mısır tarlalarında ekili 1128 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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