Son Dakika Haberleri: Yalova'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Yalova'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

10 dakika önce

Yalova'da, bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yalova'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Yalova'da, bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yalova- Çınarcık yolu Çınarcık istikametinde seyreden Oğuz Uçar (22) idaresindeki 55 AJ 523 plakalı motosiklet refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada Uçar ile beraberindeki Sezgin Çep (28) yaralandı.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Uçar kurtarılamadı.

Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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