Yalova'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
10 dakika önce
Yalova'da, bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Yalova'da, bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yalova- Çınarcık yolu Çınarcık istikametinde seyreden Oğuz Uçar (22) idaresindeki 55 AJ 523 plakalı motosiklet refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada Uçar ile beraberindeki Sezgin Çep (28) yaralandı.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Uçar kurtarılamadı.
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