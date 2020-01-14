Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Yalova ve Bursa'da 16 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Yalova ve Bursa'da 16 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ile Çiftlikköy'de yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, gündüzleri yer tespitinde bulundukları, geceleri de gözcü bırakarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 7 zanlının kimliklerini belirledi.

Motosikletleri düz kontak yaparak çaldıkları anlaşılan A.M.Ö. (16), G.M. (17), C.B. (17), U.Y. (16), E.Ü. (16), B.O. (16) ve P.Y. (16) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Yalova'da il merkezi, Çiftlikköy ve Taşköprü beldesi ile Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 16 motosiklet çaldığının tespit edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M, C.B, E.Ü, B.O. ve P.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

Çiftlikköy, Motosiklet, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi
Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti 6 yaşındaki kızının kreşte yediği yemekten sonra yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba, şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 22:49:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]