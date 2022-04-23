Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

23.04.2022 23:54
Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı Yalova-İzmit kara yolunda 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın ve erkek sürücüler yaralandı.

Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın ve erkek sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda, Atatürk Bulvarı çıkışında meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinde seyreden iki motosiklet çarpıştı. Kazada erkek motorlarından düşen kadın ve erkek sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çarpışma sonrası sürücüler yere düştükten sonra yolda ilerlemeye devam eden motosikletleri birbirine girdi.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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