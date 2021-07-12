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Yalova'da müsilajla mücadelede filtre işlevi de görecek midye çiftlikleri kuruluyor - Son Dakika

Yalova'da müsilajla mücadelede filtre işlevi de görecek midye çiftlikleri kuruluyor

12.07.2021 11:16
Yalova'da müsilajla mücadelede filtre işlevi de görecek midye çiftlikleri kuruluyor, System.String[]

Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde midye çiftliklerinin kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde midye çiftliklerinin kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Bölgede, denizlerdeki suyu filtre ederek, sudaki organik atık ve planktonlarla beslenen "Akdeniz midyesi"nin yetiştirileceği 7 tesis kurulması planlanıyor. Projeleri onaylanan 4 çiftliğin kurulumu tamamlanma aşamasına getirildi, diğerlerinin ise yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Maliyeti yaklaşık 54 milyon lira olan 7 çiftliğin, 3 sene sonra üretime başlamasıyla yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, tesislerde görevlendirilecek 100 kişi dahil dolaylı istihdamla 1000 kişinin bu işten para kazanması hedefleniyor.

Çınarcık açıklarında kurulumu devam eden çiftlikte incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, burada yaptığı açıklamada, Yalova'nın Marmara Denizi'nde 123 kilometre kıyı şeridine sahip olduğunu söyledi.

Parıldar, 7 çiftlik projesi hayata geçtiğinde yılda 8 bin 900 ton midye üretileceğini bildirdi.

Midye üretimini sadece yetiştiricilik anlamında değerlendirmediklerini, aynı zamanda yasak avcılıkla da etkin mücadele yürüttüklerini vurgulayan Parıldar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların yanında Marmara Denizi'nde canlı hayatının devamı için doğal resif alanları olacağını biliyoruz. Yaklaşık 600 dekar alanda doğal resif de oluşacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanacak. Son zamanlarda Marmara'mız müsilajla gündeme geldi. Çift kabuklular, midye, müsilajla mücadelede özellikle çok önemli bir yer tutuyor. Midye çiftliklerinde kesinlikle dışarıdan bir besleme yapılmıyor. Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve küçük canlıları tüketerek beslenmeleri sağlanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman midye çiftlikleri ciddi manada Marmara Denizi'nde bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede de etkin bir rol alacak. Sayın Bakanımız bizleri ciddi manada destekliyorlar. Bizler de durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Çınarcık'taki çiftliğin proje yöneticisi Su Ürünleri Mühendisi Ali Evsen ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şu anki pazar payı düşünüldüğünde 7 midye çiftliğinin il ekonomisine yıllık 100-150 milyon lira katkısının olacağını anlatan Evsen, "Midye, özellikle Baltık Denizi'nde çevreyi tamir eden bir ürün olarak kullanılıyor. Bulunduğu ortamı, zemini düzene sokuyor ve bunun yanında tüketilebilir hale geliyor. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman Yalova için 4-5 yıl sonra midye anlamında çok daha farklı şeyler kullanabileceğiz." diye konuştu.

Marmara Denizi, Çınarcık, Marmara, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da müsilajla mücadelede filtre işlevi de görecek midye çiftlikleri kuruluyor - Son Dakika


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