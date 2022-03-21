Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi - Son Dakika
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Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi

21.03.2022 17:03
Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi

Yalova Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte 18 down sendromlu çocuk, pizza pişirmedeki hünerlerini sergiledi.

Yalova Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte 18 down sendromlu çocuk, pizza pişirmedeki hünerlerini sergiledi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Engelsiz Kafe'nin mutfağında gerçekleştirilen programda, down sendromlu çocuklar aşçı önlüklerini giydi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da katıldığı etkinlikte hamur açan çocuklar, hazırladıkları pizzalara not verdi.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Tutuk, "Çocuklarımızla karışık pizzalarımızı yaptık. Pizzalarımız +1 lezzetli. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın ve ailelerimizin gününü kutluyorum." dedi.

7 yaşındaki çocuğuyla etkinliğe katılan Nihal Çelebi ise belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin sonunda pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi
Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi
Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi
Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da mutfağa giren down sendromlu çocuklar pizza pişirdi - Son Dakika
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