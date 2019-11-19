Yalova'da öğretmenler ara tatilde seminer ve kurslarla kendilerini geliştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl başlattığı ara tatil uygulaması nedeniyle öğrencilerinden bir hafta uzak kalan öğretmenler, hizmet içi eğitim kurslarına katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 okulda kurulan 13 atölyede drama, masal anlatıcılığı, robotik, müzik, oryantiring gibi alanlarda eğitimler verildi.

Atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2023 Vizyonu çerçevesinde en önemli çalışmalardan birinin öğretmen eğitimi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim seminerleri hazırladıklarını ve alanında uzman akademisyenlerle eğitim verdiklerini anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizi, kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak etkinliklerle buluşturuyoruz. İlimizde bu etkinliklere başvuru sayısı çok fazla. Bundan mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimizin bu denli istekli olması bizleri de yeni etkinliklere yöneltiyor. İnşallah bundan sonra da her fırsat bulduğumuzda öğretmenlerimiz için eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Nesilleri yetiştiren, yön veren bir camianın böyle gelişimsel bir yapıda olması çok mutluluk verici bir durum. Şu an 13 atölyede yaklaşık 800 öğretmenimiz çalışmalar yapıyor. Çocuklarımıza faydalı olabilecek, öğretmenlerimizin yetenekleri doğrultusunda çocuklarımıza yön verebileceği alanlarda eğitimleri gerçekleştiriyoruz."

Cumhuriyet Ortaokulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Öz de daha önce verilen masal anlatıcılığı seminerine katılamadığını dile getirdi.

Öz, "Semineri kaçırdığım için çok üzülmüştüm. Müdürlüğümüzün bu seminerini duyunca başvurdum. Şanslıyım, bana çıktı. Tatil dönüşünde sınıfımıza gittiğimde öğrendiklerimi çocuklarıma aktaracağım." dedi.

Masal anlatıcılığı eğitimini daha önce aldığını, bu nedenle seminerde öğrendiklerini meslektaşlarına aktardığını anlatan Nazan Gül ise bildiklerini meslektaşlarına anlatmanın kendisini de mutlu ettiğini belirtti.