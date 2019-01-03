Son Dakika Haberleri: Yalova'da Okullarda File Örme Eğitimi Verilmeye Başlandı

Yalova'da Okullarda File Örme Eğitimi Verilmeye Başlandı

1 saat önce

Plastik poşetlerin parayla satılmaya başlaması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü Yalova'daki bir okulda çocuklara file örme eğitimi vermeye başladı.

Yalova'da Okullarda File Örme Eğitimi Verilmeye Başlandı, System.String[]
Plastik poşetlerin parayla satılmaya başlaması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü Yalova'daki bir okulda çocuklara file örme eğitimi vermeye başladı. "Her Ele Bir File" adlı proje ile öğrenci ve öğretmenler file örmeyi öğrenecekler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan "Her Ele Bir File" projesiyle örgü atölyesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için öğrenciler file örmeyi öğrenmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Sıfır atık projesine eğitim camiası olarak biz de destek veriyoruz. Bu amaçla da bir dizi faaliyet planladık. Son olarak plastik alışveriş poşetlerinin 25 kuruşa satılmaya başlanmasından dolayı Her Ele Bir File projesini başlattık. Çocuklarımızı çevreye saygılı yetiştirirken, kendi ürettikleri filelerle önce ailelerine buradan tüm Yalova'mıza, Yalova'dan da ülkemize bunu yaygınlaştırmayı sağlamak istiyoruz. Her düğümde çevreye katkıda bulunduklarını öğrenen çocuklarımız çevreci bir karakterle büyüyecek ve çocuklarımız sayesinde bizler de plastik poşet kullanımını azaltmış olacağız" dedi.

Önümüzdeki günlerde uygulamanın tüm ilçelere yayılması planlanıyor. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Plastik, Yalova, Güncel
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