Yalova'da orman yangını - Son Dakika

Yalova'da orman yangını
1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu
YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1.5 dönümlük alan kül oldu
Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek mahallesi Büyükyalı mevkiinde çıkan orman yangını çıktı. Alevleri farkeden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisi ile daha da yayılmaması için itfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiler. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:26 - Kaynak: İHA
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