Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın - Son Dakika

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleirnce çalışma başlatılırken, alevler yerlerini tehdit ediyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşantepe bölgesindeki ormanlık alanda, saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yokselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ekiplere Bursa'dan destek takviyeler giderken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Öte yandan, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.