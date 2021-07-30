Yalova'da ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı - Son Dakika

Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, 1 Ağustos-1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana girişi, orman içi yollarda ATV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı ve çadırsız kamp yapmak yasaklandı.

Piknik ve mesire alanlarında ise 19.00-07.00 saatleri arasında mangal, semaver ve benzeri ateş yakmaya kısıtlama getirildi.

Delmece Yaylası Milli Park Sahası'ndaki mesire ve piknik alanı dışında kalan kısımlarda da yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak yasaklandı.

Toplantıda, Yalova il sınırlarında anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla atığı, bağ-bahçe budaması artığı, yaprak ve dal parçaları ile benzeri maddelerin kontrollü yakılmasının da yasaklanması kararlaştırıldı.