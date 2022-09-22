Yalova ormanlarında yetişen tıbbi mantar türlerini araştırıyorlar

Yalova'da ormanlık alanlarda yetişen tıbbi mantar türleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Düzce Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden tıbbi mantar uzmanı Selime Semra Erol, Türkiye'de doğal yetişen tıbbi mantarların ıslah edilmesi ve biyoteknolojik yöntemlerle misel (tohum) üretilmesi için ekibiyle çalışma yapıyor.

Yalova'ya gelen Erol ve araştırmacılar, bu amaçla Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde başta reishi (Ganoderma lucidum) olmak üzere ormanlardan tıbbi mantar örneklerini topladı.

Erol, AA muhabirine, dünyanın birçok bölgesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantar türlerinin kullanıldığını, kültürlerinin yapıldığını söyledi.

Avrupa'da özellikle son 50 yılda mantar toplamanın, tüketmenin ve tıbbi mantarları gıda takviyesi olarak kullanmanın çok popüler olduğunu belirten Erol, "Ülkemizde de son 20 yıldır yapılmış çok değerli akademik çalışmalar mevcut. Mantarlara ilginin artmasıyla bu çalışmalar da ivme kazandı. Özellikle mantar yetiştiriciliği ve tıbbi mantarlara ilgi arttı." dedi.

Erol, kendisinin de 5 yıldır özellikle tıbbi mantarlar ve mikoterapi (geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantarların kullanılması) üzerine çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Toplanan tıbbi mantarlardan doku kültürüyle tohumlar üreterek Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladığını aktaran Erol, bu konuda farklı bölgelerde çalışma yürüttüklerini ve son olarak Yalova'ya geldiklerini söyledi.

Yoğunlaştığı türlerden reishinin ???????Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bulunduğunu belirten Erol, şöyle devam etti:

"Tıbbi mantarlar arasında en popüler olanı ve en fazla akademik araştırma yapılan mantar türümüz. Zaten Çin'in geleneksel tıbbında çok fazla kullanılan popüler mantarlardan biri. Ganoderma lucidum sert odunsu yapıda. Bu nedenle biz bunu gıda olarak tüketemiyoruz. Tüketim tercihiz çay ya da ekstratlar. Mantarın fruktifikasyon yapısını (şapkasını) öğüterek saf, doğal haliyle dilimleyerek kurutabiliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek en doğal şekli çaydır."

Hindi kuyruğu, civciv ayağı, borazan, porçini ve imparator mantarları

Selime Semra Erol, reishi dışında çok sayıda tıbbi mantar türünün de doğada bulunduğunu, bunların en önemlilerinden birinin doğada çok fazla karşılaşılan ekonomik değeri yüksek hindi kuyruğu mantarı olduğunu belirtti.

Puf mantarı türünün Çeroki yerlileri, Aztekler ve Mayalar tarafından "yer yıldızı" olarak bilindiğini, özellikle doğumlardan sonra anne ve bebeğin kanamasını durdurmak için kullanıldığını dile getiren Erol, Avrupa mutfaklarında önemli yere sahip borazan, civciv ayağı, porçini, Sezar ya da imparator mantarlarının da Türkiye'de doğal olarak yetiştiğini aktardı.

Bu mantarların toplanarak yurt dışında satıldığını vurgulayan Erol, "Son yıllarda çalışmaların artması yöresel olarak bilinen önemli mantarların halk için geçim kaynağı olmasını sağladı. 2010 yılında Armutlu'da tez çalışmamı yaptım. Burada kıymetli mantar toplayıcılarımızla tanıştım ve onlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu gördüm. Bunun artmasını ümit ediyorum." diye konuştu.