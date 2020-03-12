Yalova'da örnek uygulama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da örnek uygulama - Son Dakika

Yalova'da örnek uygulama

6 saat önce

Yalova'da bir kahvehane korona virüse karşı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yalova'da örnek uygulama, System.String[]

Yalova'da bir kahvehane korona virüse karşı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Kahvehane işletmecisi, okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldiven kullanmadan oynanmasına izin vermiyor.


Korona virüsüne karşı toplumun her kesimi kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı. Yalova'da bir kahvehaneci, işletmesinde okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldivensiz oynanmasına izin vermiyor. Müşterilerine oyun oynayacakları zaman eldiven dağıtan Umut Onar adlı işletmeci, kahvehanesine gelen müşterilerin kullandıkları oyun malzemelerini kolonya ile sık sık dezenfekte ediyor. Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletmeci, "Ülkemizde korona virüsü tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu virüsün yayılmasına ve bulaşmasına engel olmak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Müşterilerimiz de bu uygulamaya son derece sıcak baktılar. Bence bu uygulama ülkemize de örnek olmalı. Ayrıca oyun aletlerini de dezenfekte ediyoruz. Halk sağlığı bizim için çok mühim" diye konuştu.


Müşteriler de uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, "Biz bu uygulamayı çok yerinde buluyoruz. Halkımızın hatta yaşlı kesimin çoğu kahvehanelerde vakit geçiriyor. Bence oyun oynarken de bu uygulamanın yapılması iyi olmuş. Virüs zaten ağırlıklı olarak temas ile bulaşıyor. Bu oyun aletlerine her gün birçok farklı insan dokunuyor" dediler. - YALOVA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek
21:58 Kars'ta fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
21:57 İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama
21:56 Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
21:52 İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da örnek uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]