Yalova'da OSB'lerin talepleri masaya yatırıldı

Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen Yalova ili Çiftlikköy ilçesi sınırlarında kurulacak olan Organize Sanayi Bölgelerinin enerji ve su teminine ilişkin ihtiyaç ve kapasitelerini belirlenmesi toplantısı Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'lerin ihtiyaçları masaya yatırılarak bir yol haritası belirlendi.



Yalova İl Özel İdaresi tarafından organize edilen Yalova ili Çiftlikköy ilçesi sınırlarında kurulacak olan Organize Sanayi Bölgelerinin enerji ve su teminine ilişkin ihtiyaç ve kapasitelerini belirlenmesi toplantısı Lova Otel'de gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlık ettiği toplantıya Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan konuşmacı olarak katıldı. İlgili kurum ve kuruluşlar ile OSB müteşebbis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda söz alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, "İlimizde 7 OSB var. Birisi tümden gelim mantığıyla ıslahla başlayıp OSB'ye dönmüş YALKİM OSB, bir de Kalıpçılık OSB var. Bu 2 OSB'miz lokasyonun dışında. Öngörülere göre 5'i aynı yerde lokasyonda kurulan OSB'lerin bir tane fabrikanın kurulması 50 binin üzerinde istihdam sağlaması dolayısıyla elbette ki birçok ihtiyaç doğacaktır. Bu çalıştayda OSB'leri ilimize olan katkıları başta olmak üzere birçok konuyu içine alacak şekilde yapmak istedik. Ancak o çok uzun soluklu bir çalışma. OSB'lerde yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. OSB'ler açısından şu anda son derece önemli olan 2 konu var. Bunlardan birisi su diğeri, atık sular ile elektrik ihtiyacının karşılanması konuları. O nedenle Valimiz Muammer Erol'un başkanlığında 5 kez OSB'lerle toplantılar gerçekleştirdik. OSB'ler kurulum aşamasında kendi fizibilitesini yapsa da OSB'ler aynı lokasyonda kuruluyor. Bu OSB'ler fizibilitelerini kendilerine göre yapmış olabilirler. Ama bunlar su, enerji ve ulaşımda aynı kaynakları kullanacaklar. O nedenle OSB'lerin ihtiyaçlarının ne olduğunun öncelikle tespit edilmesi gereklidir. Bununla ilgili elimizde bir ön çalışma var. Ancak esas enerji ve suyu temin edecek kurum ve kuruluşlar şu anda OSB'lerin kurulum sürecinde şantiyeden başlayarak en son tesis yapılana ve daha sonrası için yeterli hazırlığı yaptılar mı? Bugün OSB'lerin ihtiyaç duyduğu su Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajının su kapasitesinin %60'ına tekamül eder. Yeraltı su kaynakları ne durumda, DSİ'nin burası ile ilgili ne türlü yatırım planlamaları var ve projeksiyonları nedir. OSB'lerin su ihtiyacının karşılanması için ne gibi çözüm önerileri ve projeleri var bunların da masaya yatırılması gereklidir. Diğer illerde ilerleme stabil devam ediyor. Ancak Yalova'da Osmangazi Köprüsü ve Otobanın yapılması ile birlikte Yalova'da OSB yatırım programlarında ciddi sapmalara neden olmuş olabilir. Örneğin 2007 yılında yapılan 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı 30-40 yıllığına yapıldı ancak 10 yıl sonra ilimizde olan bu astonomik gelişmeler neticesinde 1/25 binlik planda 10 yıl içinde yeni değişiklik ihtiyacı doğdu. O nedenle OSB'lerin ihtiyaçlarını öncelikle belirleyeceğiz. Buradan çıkacak sonuç bildirisi de OSB'lerin kendilerine bir tedbir anlamında yol haritası olacak. Hem de bu ihtiyaçların karşılanması adına da neler yapılabilir bu konuda bir sonuç çıkacak" diye konuştu.



"OSB'ler Yalova Stratejik Planına uygun"



Karahan'ın ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise, "Bu çalıştayı farklı fikirleri ortaklaşarak herkesin üzerinde birleşeceği sonuçları üretmeyi amaçlıyor. Umarım ki bu toplantıda teşekkül etmekte olan OSB'lerin ihtiyaçlarının en optimal düzeyde karşılanmasına yönelik önemli çözüm önerileri ortaya çıkar. Ben işin sosyal boyutuna değinmek istiyorum. Yalova önümüzdeki yıl 25 yıllık genç bir il. Yalovalılar 2 şeyi çok istemişlerdi. Birisi üniversiteydi ki buna kavuştuk. Bir diğeri de OSB idi. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir OSB'lerin kurulumuna yönelik bir süreç yaşıyoruz. Aslında şehrin hafızasında yer edinmiş bir süreçten bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu konu bir netlik kazanacaktır. OSB'lerin nasıl olması konusunda da birçok platformda konuşuldu. İl Özel İdaresi öncülüğünde 2006 yılında hazırlanan bir İl Stratejik Planı çalışması vardı. Bu çalışmada OSB'leri ile ilgili şehrin vizyonuna yönelik bir tespitte bulunulmuştu. Sanayi ile ilgili yüksek katma değer üreten ve ekolojik dengeyi koruyan bir OSB'lerin desteklenmesi öne çıkmıştı. Bugün baktığımızda bu vizyonun büyük oranda karşılandığını görüyoruz" dedi.



"OSB'ler için yol haritası belirliyoruz"



Yalova Valisi Muammer Erol ise konuşmasında şu sözlere yer verdi, " OSB'lerin başarılı olması için doğru bir yol haritası belirlenmesi lazım. Bizde bu yol haritasının arayışı içerisindeyiz. Umuyorum ki burada ki emek ve gayretlerimiz, alın ve zihin terlerimiz Yalova'da heyecanını duyduğumuz OSB'lerin çalışma ve yatırımlarının önünü açacak işlerini kolaylaştıracak ve hepimizin arzu ettiği ülkemizin yararına olacak istikamette de ilerleyip sonuçlanmasını sağlayacaktır. Buradaki çalışma bir teknik çalışma mahiyetindedir. Ardından da buradan çıkacak karar doğrultusunda hemen çalışmalara başlayacağız"



17 bin metre küp günlük su talebi



Ardından OSB'lerin su ve elektrik ihtiyaçlarını içeren ve 2025 yılına kadar uzanan verilerin aktarıldığı bir sunuma yer verildi. Bu sunuma göre kurulacak olan 5 OSB'nin günlük 17 bin 900 metreküp su, 9 bin metre küp atık su ve 160 megavat elektrik ve 90 bin metreküp doğalgaza ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı. Yalova'nın günlük 40 bin metreküp su kullandığı göz önünde bulundurulduğunda OSB'lerin su ihtiyacının ne denli büyük olduğuna da değinildi.



Ardından toplantıya 2 ayrı çalıştay grubu ile devam edildi. İlk çalıştay grubunda su ve atık su ihtiyaçları, 2. Çalışma grubunda ise elektrik ihtiyaçları masaya yatırıldı. Çalıştaylar sonrasında ise bir sonuç raporu ortaya çıkacak ve bundan sonraki adımlar da bu sonuç raporuna göre atılacak. - YALOVA