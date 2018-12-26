Yalova'da Otelin Ruhsatsız Barına Operasyon
2 saat önce
YALOVA'nın Termal ilçesindeki bir otelin ruhsatsız olarak açılan bar bölümü, jandarma ekiplerince basıldı.
YALOVA'nın Termal
ilçesindeki bir otelin ruhsatsız olarak açılan bar bölümü, jandarma ekiplerince basıldı. Barda bulunan çok sayıda alkollü içeceğe el konuldu. Yalova
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesi Akköy
köyü sınırlarında kalan otelde ruhsatsız olarak açılan barın müşterilere hizmet verdiğini belirledi. Jandarma bara baskın yaptı. Barda bulunan 750 şişe alkollü içeceğe el konuldu. Otelin işletme sorumlularına da 4733 Sayılı Kanun Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Muhalefet'ten işlem yapıldı.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:37 Kaynak: DHA
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