Son Dakika Haberleri: Yalova'da Otobüs Devrildi 12 Yaralı-Yaralıların Görüntüsüyle

Yalova'da Otobüs Devrildi 12 Yaralı-Yaralıların Görüntüsüyle

1 saat önce

Dha YURT - Yalova'da otobüs devrildi: 12 yaralıYalova'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.

Dha YURT - Yalova'da otobüs devrildi: 12 yaralı

Yalova'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi Yalova'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, otobüsün çekilmesiyle normale döndü.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Muğla Fethiye'den 30 yolcu ile İstanbul'a gitmek üzere hareket eden Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova Terminaline 100 metre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoför Kazan ile 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova'daki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Bu arada kaza haberini alan Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Emniyet Müdürü Hakan Fındık, olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Yalova, 3. Sayfa
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