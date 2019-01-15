Son Dakika Haberleri: Yalova'da Otobüs Devrildi: 14 Yaralı

Yalova'da Otobüs Devrildi: 14 Yaralı

25 dakika önce

Yalova'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Yalova'da Otobüs Devrildi: 14 Yaralı, System.String[]
Yalova'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan İstanbul'a giden H.K. idaresindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü Yalova Otobüs Terminali yakınında, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, tekerleklerinden birinin düşük bankete girmesi ile yan yatıp metrelerce savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında 14 yaralı Yalova Devlet Hastanesi ile ildeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yara almadan kurtulan yolcular firmaya ait başka bir otobüsle İstanbul'a gitti. Kaza nedeniyle Yalova- Bursa yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayı anlatan bir yolcu ise, "Ne olduğunu anlamadım. Otobüs bir anda devrildi. Çok korktuk" dedi. Kaza yerine Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık gelerek yetkililerden bilgi aldı.

(Emre Kaya-Saim Çotuk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Yalova, 3. Sayfa
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