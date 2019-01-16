Yalova'da Otobüs Devrildi: 14 Yaralı
35 dakika önce
Yalova'da otobüs devrildi: 14 yaralıYALOVA - Fethiye'den İstanbul'a giden şehirler arası yolcu otobüsü, Yalova-Bursa yolu 2. Kilometresinde bulunan Yalova Terminali yakınında, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Yalova
'da otobüs devrildi: 14 yaralı
YALOVA - Fethiye
'den İstanbul
'a giden şehirler arası yolcu otobüsü, Yalova- Bursa
yolu 2. Kilometresinde bulunan Yalova Terminali yakınında, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 yolcu yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre 29 yolcu ve 2 personel olmak üzere 31 kişi ile Fethiye'den Bursa'ya gelen buradan da İstanbul'a hareket eden H.K idaresindeki 34 NK 0535 Plakalı otobüs Yalova-Bursa yolu 2. Kilometresinde bulunan Yalova Otobüs Terminali yakınında, yolun kaygan olması dolayısıyla kontrolden çıkan otobüs, tekerleklerinden birinin düşük bankete girmesi ile yan yatıp, metrelerce savruldu. Kaza sonucu otobüste bulunan 14 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yalova Devlet Hastanesi ve ildeki özel hastanelere gönderirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın öğrenilmesi ile birlikte Yalova Valisi Muammer Erol
, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık da olay yerine gelerek bilgiler aldı. Kazayı yaşayan bir yolcu ise, "Ne olduğunu anlamadım. Otobüs bir anda devrildi. Çok korktuk" diyerek kaza anını anlattı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle İstanbul'a götürüldüler. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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