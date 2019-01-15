Son Dakika Haberleri: Yalova'da Otobüs Kazası 11 Yaralı

Yalova'da Otobüs Kazası 11 Yaralı

1 saat önce

Yalova'da otobüs kazası 11 yaralı (1)Yalova'da şehirler arası otobüs terminali yakında bir yolcu otobüsü kaza yaptı, 11 yolcu yaralandı.

Yalova'da otobüs kazası 11 yaralı (1)

Yalova'da şehirler arası otobüs terminali yakında bir yolcu otobüsü kaza yaptı, 11 yolcu yaralandı.

Kaza saat 22.30'da Yalova şehirler arası otobüs terminaline 100 metre kala meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kot farkının olduğu karşı şeride geçmeden otobüs devrildi, 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi, jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken, otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera İsmail ÖZTÜRK - YALOVA,(DHA)

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:05 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
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