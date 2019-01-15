Yalova'da Otobüs Kazası 11 Yaralı
1 saat önce
Yalova'da otobüs kazası 11 yaralı (1)Yalova'da şehirler arası otobüs terminali yakında bir yolcu otobüsü kaza yaptı, 11 yolcu yaralandı.
Yalova
'da otobüs kazası 11 yaralı (1)
Yalova'da şehirler arası otobüs terminali yakında bir yolcu otobüsü kaza yaptı, 11 yolcu yaralandı.
Kaza saat 22.30'da Yalova şehirler arası otobüs terminaline 100 metre kala meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kot farkının olduğu karşı şeride geçmeden otobüs devrildi, 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD
ekibi sevk edildi, jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken, otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Haber-Kamera İsmail ÖZTÜRK - YALOVA,(DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:05 Kaynak: DHA
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