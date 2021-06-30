Yalova'da otobüs yolcusuna ait valizde 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'da bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda valiz içerisindeki gizli bölmede 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde H.B'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Fiziki takip altında tutulan H.B'nin yolcu otobüsüyle seyahat ettiğini belirleyen ekipler, yolcu otobüsünü otoyolda durdurdu.
Otobüsten indirilen H.B. gözaltına alınırken, şüphelinin valizindeki gizli bölmede 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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