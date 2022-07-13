Yalova'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

13.07.2022 15:04
Yalova'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Acar Caddesi, Çeşme Sokak kavşağında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 77 EU 921 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar yere düşen yaşlı adam olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süre trafiğe kapandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgiliinceleme sürüyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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