Alınan bilgiye göre, İsmet Acar Caddesi, Çeşme Sokak kavşağında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 77 EU 921 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar yere düşen yaşlı adam olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süre trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA

Yalova, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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