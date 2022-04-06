Yalova'da otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yalova'da otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

06.04.2022 17:48
Yalova'da otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yalova'da pazar alışverişinde olan bir kişinin otomobilinin motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası çıkarıldı.

Yalova'da pazar alışverişinde olan bir kişinin otomobilinin motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası çıkarıldı.

Kapalı pazarda alışveriş için otomobilini Cengiz Koçal Caddesi Doğan Sokak'a park eden bir kişi, döndüğünde motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.

Motor kaputu açıldığında kedinin tekerleğin üst kısmında sıkıştığı görüldü. Kedi bulunduğu yerden esnafın da yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı.

Başarılı olunamayınca durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yalova Belediyesi itfaiyesi ekipleri, teker üstündeki plastik korumayı sökerek kediyi çıkardı.

Kafes içerisine alınan kedinin veteriner kontrolü sonrası Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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alışveriş, İtfaiye, Yalova, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yalova'da otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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