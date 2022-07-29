Trafikte geri geri giden sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Trafikte geri geri giden sürücüye ceza yağdı

29.07.2022 14:50
Trafikte geri geri giden sürücüye ceza yağdı

Yalova'da otomobiliyle geri geri giderek trafiği tehlikeye sokan sürücüye bin 742 TL idari para cezası kesilirken, şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis talebiyle adli işlem başlatıldı.

Yalova'da otomobiliyle geri geri giderek trafiği tehlikeye sokan sürücüye bin 742 TL idari para cezası kesilirken, şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis talebiyle adli işlem başlatıldı.

Yalova'da dün trafikte kilometrelerce geri geri giden otomobili gören vatandaşlar şaşkınlık yaşamıştı. İlk başta Cengiz Koçal Caddesi'nde otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti. Sürücü ters şekilde giderek trafikte bekleme yapan minibüsü de solladı. Herkesin şaşkın bakışları içinde yol alan otomobil şehir merkezinden çıkarak şehirlerarası karayoluna girdi. Yalova-İzmit karayolunu kullanan otomobil sürücüsü A.U., kilometrelerce yol kat ederek Çiftlikköy ilçesine kadar ulaştı.

Sürücüye ceza yağdı

Trafiği tehlikeye düşüren 34 FN 7302 plakalı otomobilin sürücüsü A.U., Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince alındı. Sürücüye geri geri giderek trafiği tehlikeye sokmak, yayaya yol vermemek, ehliyetini bulundurmamak suçlarından bin 742 lira idari para cezası kesildi.

Hapis talebiyle adli işlem başlatıldı

Öte yandan, sürücü hakkında TCK'nın 179/2 maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte geri geri giden sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte geri geri giden sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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