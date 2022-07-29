Trafikte, geri geri 12 kilometre giden sürücüye 1742 TL ceza - Son Dakika
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Trafikte, geri geri 12 kilometre giden sürücüye 1742 TL ceza

29.07.2022 17:51
Trafikte, geri geri 12 kilometre giden sürücüye 1742 TL ceza

YALOVA'da, otomobille geri geri 12 kilometre giden sürücü A.U. (43), polis tarafından yakalandı.

YALOVA'da, otomobille geri geri 12 kilometre giden sürücü A.U. (43), polis tarafından yakalandı. Araçta mekanik arıza olduğunu iddia eden sürücü hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılıp, 1742 TL ceza kesildi.

Olay, Yalova'da trafiğin yoğun olduğu Çiftlikköy yolunda meydana geldi. A.U. isimli sürücü, kullandığı 34 FN 7303 plakalı aracı ile Çiftlikköy istikametine yaklaşık 12 kilometre geri geri gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılınca harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücüsü A.U.'yu gözaltına aldı. Ehliyeti yanında olmayan sürücü verdiği ifadesinde, "Aracımın vites kutusunda mekanik arıza meydana geldi. Hangi vitese takarsam takayım araç geri geri gidiyordu. Ben de eve dönmek için bu şekilde aracımı kullanmak zorunda kaldım" dedi.Polis sürücü hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yaptı. A.U.'ya, 'Yayalara yol vermemek' ve 'Ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, toplam 1742 TL ceza uygulandı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte, geri geri 12 kilometre giden sürücüye 1742 TL ceza - Son Dakika

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