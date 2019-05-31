Yalova'da otoyolda seyir halindeki otomobil yandı
1 saat önce
Yalova'da otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:08 Kaynak: AA
'da otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
İstanbul-Bursa- İzmir
Otoyolu'nda, Bursa'dan Kocaeli
istikametine seyreden Vedat S. yönetimindeki 34 HK 2056 plakalı otomobil Kılıç mevkisine geldiği esnada motor bölümünden alevler yükseldi.
Olayı fark eden sürücü, eşi ve çocuğuyla hemen aracı terk etti. Alevler ise kısa sürede büyüdü.
Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu
Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!
Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu