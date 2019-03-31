Son Dakika Haberleri: Yalova'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Yalova'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

28 dakika önce

Yalova'da oy kullanma işlemi başladıYALOVA - Yalova'da saat 08: 00 itibarı ile oy kullanma işlemi başladı.

Yalova'da Oy Kullanma İşlemi Başladı, System.String[]
Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

YALOVA - Yalova'da saat 08: 00 itibarı ile oy kullanma işlemi başladı. Sabahın ilk saatleri ile birlikte sandık başına koşan vatandaşlar oylarını sandığa bıraktı.
Sandıklar saat 08: 00 itibarı ile açıldı. Yalova'da da oy kullanma işlemine başlandı. 182 bin 270 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yalova'da il merkezi, ilçe ve beldelerde 570 sandıkta oy kullanılacak. Geç vakitlere kalmak istemeyen vatandaşlar erkenden sandık başına koştu. Oylarını kullanan vatandaşlar seçimlerin tüm halkımıza hayırlı olmasını dilediler. Saat 17: 00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi dolayısıyla okullarda da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şu ana kadar Yalova'da her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken oy kullanma işlemi huzur içerisinde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Yerel
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