Son Dakika Haberleri: Yalova'da Oylar Tekrar Sayılmaya Başlandı

Yalova'da Oylar Tekrar Sayılmaya Başlandı

1 saat önce

- Yalova'da oylar tekrar sayılmaya başlandıYALOVA - Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edildi.

- Yalova'da oylar tekrar sayılmaya başlandı

YALOVA - Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edildi. Oylar tekrar sayılmaya başlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman'ın kazandığı şehirdeki seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul etti. Bunun üzerine Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın tamamının yeniden sayılmasına, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında çelişki olması sebebiyle 2 sandığın tamamının yeniden sayılmasına ve 73 sandıktaki sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.
Diğer partilere hatalı olarak yazıldığı belirlenen 2 sandıktaki AK Parti oylarının düzeltilerek AK Parti'ye yazılması kararlaştırıldı. 5 sandıkta sayım bitti ve geçersiz oyların sayımı ise sürüyor.
İtiraz eden partililer adliye önünde toplandı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Öztabak, belediye başkan adayı, Yalova, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayı, Aldığı Yüzde 80,46 Oy İle Türkiye Rekoru Kırdı CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Oylar Tekrar Sayılmaya Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]